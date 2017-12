Natale solidale, Hiref dona la Hugbike ai ragazzi dell’associazione Viviautismo

Hugbike è uno speciale tandem in cui il guidatore “abbraccia” da dietro il passeggero. Nasce dal “sogno” di un padre che desiderava fortemente pedalare con il figlio autistico. Ideata e realizzata dalla fondazione “Oltre il Labirinto” di Treviso, questa speciale “bici degli abbracci” è assemblata dai ragazzi con autismo della fondazione sotto la supervisione di operai specializzati della Hiref, azienda padovana controllata dal gruppo Bolognese Galletti, specializzata negli impianti di climatizzazione industriale (IT cooling).

PEDALARE IN SICUREZZA.

“Potere aiutare chi, con capacità ed entusiasmo, ha creato una struttura a sostegno di chi soffre è un privilegio di cui ci sentiamo onorati: sapere che dei bambini “pedaleranno” in sicurezza con i loro genitori, condividendo momenti di libertà, guardando avanti con fiducia, ci riempie di sorrisi e dà a noi la forza di “pedalare” con loro” affermano Mauro Mantovan e Luca Galletti, rispettivamente Amministratore delegato e presidente di Hiref SpA.

VIVIAUTISMO.

“Siamo davvero grati ad Hiref per questo bellissimo regalo di Natale. – spiega Laura Nardino dell’associazione Viviautismo - L’Hugbike che ci hanno donato si inserirà principalmente nei progetti estivi di socializzazione e inserimento sul territorio dove potremmo programmare delle belle biciclettate con i nostri ragazzi con pic-nic annesso. Allo stesso tempo potrà anche essere inserita, qualora i progetti individuali lo richiedano, all’interno delle terapie per insegnare ai nostri bambini e ragazzi ad andare in bicicletta.”

NATALE SOLIDALE.

Tre storie, quella di Hiref, Viviautismo e Fondazione Oltre il Labirinto, che si sono incontrate e che insieme hanno contribuito a rendere più solidale il Natale dei ragazzi che frequentano il centro per autismo di Padova. “La nostra azienda è da sempre aperta a progetti di solidarietà e sostegno alle realtà del territorio, crediamo infatti che l’etica d’impresa si fondi sulla capacità di guardare oltre il proprio business, con scelte di sostenibilità, di attenzione ai bisogni ed alle eccellenze sociali del territorio – ha sottolineato Mauro Mantovan – Non nascondo che, quando abbiamo consegnato l’Hugbike ai responsabili dell’associazione Viviautismo di Padova, io e Luca Galletti, che era presente, ci siamo commossi. Realtà come questa vanno sostenute e aiutate a raggiungere gli obiettivi importanti che ogni anno si prefiggono.”