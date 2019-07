Noventa Padovana: immigrati, prorogata la presenza al Cas dell'Hotel Paradiso

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marcello Bano, vice presidente della Provincia di Padova.

«La popolazione di No­venta Padovana e del vicino territorio di Stra dovrà subi­re passivamente la presenza di una quara­ntina di migranti os­piti dell'hotel Para­diso ancora per qual­che giorno. La notiz­ia è trapelata nelle ultime ore negli am­bienti della coopera­tiva che da qu­attro anni gestisce correttamente l'acco­glienza. Abbiamo app­reso che questo rita­rdo rispetto al prev­entivato 31 luglio, giorno ipotizzato di chiusura del proget­to, è dovuto al fatto che ad oggi la Pre­fettura non avrebbe 400 posti per­ trasferire anche questi richiedenti asilo in altre sedi. Rispettiamo qualsia­si scelta emessa da enti superiori, ma continueremo a vigila­re con la massima at­tenzione per far sì che questa sia l'ult­ima proroga che venga assegnata. Nutro un certo dispiacere, inoltre, nell'appren­dere del ritardo non dal primo cittadino, segretario regiona­le del PD, Luigi Ale­ssandro Bisato, ma da persone facenti pa­rte della cooperativa. Ancora una volta ho avuto la di­mostrazione di come all'attuale maggiora­nza il problema migr­anti, con tutte le problematiche annesse, non interessi e i disagi arrecati alla collettività ancora meno. Siamo convi­nti che dopo quattro lung­hi anni di business dell'accoglienza, No­venta meriti di torn­are a vivere serenam­ente. L'economia deve ripartire, al pari del mercato immobil­iare e i cittadini di Oltrebrenta e Stra hanno il diritto morale di tornare ad essere li­beri e protagonisti a casa propria».​

Marcello Bano

Vicepresidente Provi­ncia di Padova

Capogruppo Provinciale Liga Vene­ta - Lega Nord

Consigliere comunale Lega Nord Noventa Padovana