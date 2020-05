Hotel Sollievo: è aperto davvero nonostante i divieti. E si può pure cenare

Dpcm, restrizioni, Coronavirus, quarantena, dispositivi di protezione personale, quante di queste formule e di questi termini non avevamo mai usato prima dell’avvento della Pandemia che rischia di cambiare per sempre le nostre abitudini.

Hotel Sollievo

Restrizioni che sono chiare. Quindi appare davvero inusuale che per l’ennesima domenica da quando il 21 febbraio si è affacciato drammaticamente il Covid 19, un albergo, l’Hotel Sollievo di Montegrotto Terme, sia il solo, sembra di poter dire, che continua imperterrito lo svolgimento delle sue attività. Con tanto di possibilità di acceder alla piscina, farsi fare una visita medica dal responsabile sanitario, addirittura potere pranzare, o cenare, a bordo piscina. «Da un semplice toast a un pasto completo, compreso di primo e secondo», fa sapere il titolare che abbiamo contattato al telefono. Ci siamo finti interessati a voler passare un bel pomeriggio in piscina, consci che non avrebbe risposto a delle domande dirette se ci fossimo presentati come giornalisti, cosa che avevamo già provato a fare.

Sono state tantissime anche quest’oggi le segnalazioni arrivateci in barba alle disposizioni che impediscono questo tipo di attività. L’Hotel Sollievo non è la prima volta che finisce agli onori della cronaca da quando è cominciato il periodo delle restrizioni dovute dalla pandemia. Il Prefetto, Renato Franceschelli, su segnalazione della polizia locale di Montegrotto Terme coordinata dal comandante Maurizio Cavatton, ha già disposto ben due volte la sospensione delle attività dopo aver riscontrato irregolarità nella gestione dell’Hotel: persone in piscina senza dispositivi di protezione e incuranti della distanza di sicurezza. Che si possa poi anche magiare e sostenere una visita medica per potere risultare idonei a beneficiare dei servizi offerti dall’hotel pare incredibile. Senza dimenticare che ci si può pure alloggiare, quindi dormire. E’ tutto regolare? Si può fare davvero? Le regole non sono uguali per tutti? Immaginiamo ci sarà chi saprà rispondere a queste domande.