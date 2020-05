Hotel Sollievo: notifiche a 68 ospiti nella giornata di sabato

«Come ovvio, chi non rispetta le regole - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - viene sanzionato e punito. Questo vale in generale e in questo momento di emergenza più che mai. Non ci sarà alcuno sconto per i furbi nel nostro territorio, questo vale sempre e ancora di più in un momento di emergenza». Ha commentato così il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello la vicenda dell'Hotel Sollievo.

Polizia Locale

Parole simili ha usato anche il comandante della Polizia Locale, Cavatton: «Abbiamo notificato la chiusura anche nella giornata di sabato a ben sessantotto ospiti. Abbiamo messo una pattuglia di fronte all'ingresso la domenica mattina ma poi la direzione dell'Hotel ha fatto entrare gli ospiti da una seconda entrata. Tutti fatti che abbiamo documentato».