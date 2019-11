Ice skating, mercatini, videomapping, presepe, spettacoli di musica, teatro e magia: il Natale a Montegrotto

Fontane di luci, concerti, spettacoli per bambini, pattinaggio sul ghiaccio e videomapping: dal 6 dicembre al 6 gennaio Montegrotto Terme si vestirà di luci e colori natalizi con un turbinio di eventi per i residenti e per i turisti.

Eventi

«Torna a grande richiesta - spiega l’assessore agli Eventi turistici Laura Zanotto - la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Primo maggio. Questo sarà uno degli eventi che ci accompagneranno ogni giorno per tutto il periodo natalizio come i giochi di luce sulla facciata del Municipio, il presepe di villa Draghi e il mercatino con le animazioni per bambini piazza Carmignoto. Abbiamo inoltre un cartellone variegato: dalle fontane di luce, al concerto di capodanno, ai Solisti Veneti, ai babbi in vespa, l’arrivo dei Re Magi a Turri e il falò della Befana. Ce ne sarà per tutti».

Feste

Nell’isola pedonale di piazza Carmignoto, dal 6 dicembre al 6 gennaio, ci sarà ogni pomeriggio un mercatino artigiano con un ricco calendario di 12 spettacoli che avranno inizio alle 15.30. Si parte il 7 dicembre con Mago Fedele, domenica 8 ci sarà la parata di musici sui trampoli, sabato 14 ci sarà mago Gigi, domenica 15 Babbo Bubbole conta Buccole con Clavomatic, sabato 21 “Water Closet è uno Spettacolo”, domenica 22 tornerà Mago Fedele, la vigilia di Natale ci sarà l’animazione di Geo Folletto, sabato 28 protagonista sarà la magia di bolle di Crispy; e ancora domenica 29 lo spettacolo di marionette “Appesi a un filo”, sabato 4 comicità, magia e pupazzi con “Il mistero della Calza”, domenica 5 il mago Gigi e gran finale nel giorno della befana con Luca & Crispy con bolle di fuoco. In tutte le giornate di spettacolo ci sarà inoltre un corner con musica dal vivo. Altri eventi sono in programma per tutto il centro di Montegrotto Terme e a Turri : si parte il 7 dicembre con il concerto della Polifonia Choir diretta da Barbara Capaccioli “Christmas is Coming” alle 16 in piazza Perlasca.

Appuntamenti

Giornata speciale l’8 dicembre: dopo l’inaugurazione del Natale artigiano in piazza Carmignoto alle 15, i trampolieri, partendo da piazza Carmignoto accompagneranno il pubblico a piazza Roma dove alle 16.30 ci sarà il coro di San Pietro in concerto. Mentre le associazioni di Montegrotto Terme distribuiranno la cioccolata calda, verrà illuminato il grande albero di Natale, seguito dall’inaugurazione con lo spettacolo di videomapping sul palazzo del Municipio, che andrà in scena ogni mezz’ora a partire dalle 17.30 per tutto il periodo natalizio. Sabato 14, invece, al mattino ci saranno le letture sotto l’albero per bimbi fino ai 7 anni in biblioteca (con laboratorio creativo di addobbi natalizi) e alle 21 il concerto all’oratorio San Giuseppe di Turri con l’Acoustic Trio di Nicola Marrano che interpreterà i classi natalizi internazionali nello stile di Michael Bublé, accompagnato da Simone Bortolami alla chitarra e Marco Storti al contrabbasso. Domenica 15 alle 17, nell’ambito della rassegna “Filò a merenda”, Romina Ranzato leggerà il “Canto di Natale” alla scuola Nievo.

Solisti Veneti

I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella suoneranno il 20 dicembre alle 21 nel Duomo di Montegrotto. Sabato 21 i commercianti di corso Terme hanno organizzato “Un viaggio nel tempo” con una carrozza che accompagnerà sampietrini e turisti per tutto il giorno su e giù per il corso. Alle 17 in piazza Perlasca ci sarà il piccolo coro di Casting Planet One con un repertorio di canzoni natalizie con finale a sorpresa e spettacoli di magia per stupire grandi e piccini. Domenica 22 al mattino grande sfilata dei “Babbi in vespa” a cura di Vespe padane: partiranno alle 10.30 da via Plinia per arrivare alle 11.15 in piazza Carmignoto.

Natale

Nei giorni del Natale ci sarà un concerto all’oratorio della Madonna nera, lunedì 23 alle 21 con il Silver Ensemble formato da sette musicisti: arpa, flauto e un quintetto d’archi che accosteranno i più famosi brani natalizi ad altrettante composizioni classiche. Alla vigilia, al termine della messa di mezzanotte, in piazza Roma ci sarà il concerto con le canzoni di Natale del Vox Inside Quartet con il tradizionale scambio di auguri di Natale con l’amministrazione comunale. Il 2020 sarà salutato con un grande concerto di Capodanno alle 17 al Palaberta con WeRevolution: uno spettacolo con effetti scenici e la partecipazione di un corpo di ballo.

Befana

La Polifonica Choir sarà nell’oratorio di Mezzavia il 4 gennaio mentre il 6, alle 14, a Turri ci sarà la tradizionale rievocazione storica dell’arrivo dei Re Magi alla capanna del bambinello. La chiusura dei festeggiamenti sarà in piazza Mercato, il 6 gennaio alle 16.30, con il Falò della Befana, con animazione e distribuzione delle calze a cura dell’APS Berta e delle associazioni di Montegrotto Terme.