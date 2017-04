Igor Vlacavic, altro avvistamento in centro a Padova: "Nelle vicinanze del Caffè Pedrocchi"

Continua la fuga di Igor Vlacavic, alias Norbert Feher, il 41enne ricercato per gli omicidi del barista Davide Fabbri (avvenuto la sera del primo aprile a Riccardina di Budrio, nel Bolognese, durante un tentativo di rapina) e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri (assassinato una settimana dopo a Portomaggiore, nel Ferrarese, durante un controllo antibracconaggio nel quale è stato gravemente ferito il compagno di pattuglia, la guardia provinciale Marco Ravaglia). Le ricerche proseguono e stanno interessando, in queste ore, anche la città di Padova, dove è alta l'allerta per due segnalazioni giunte alle forze dell'ordine negli ultimi giorni per possibili avvistamenti del killer nel centro cittadino.

L'ULTIMA SEGNALAZIONE. È di lunedì mattina l'ultima chiamata al 113. Una donna ha telefonato al centralino della questura, riferendo di avere notato un uomo somigliante ad Igor "il russo" nelle vicinanze del Caffè Pedrocchi di Padova. Una pattuglia si è recata sul posto ma la segnalazione non ha trovato alcun riscontro.

LA PRIMA SEGNALAZIONE. Sabato pomeriggio, invece, la polizia di Padova era stata messa in allerta da un ragazzo minorenne che avrebbe visto il killer scendere da un bus in piazza Eremitani. Non sono le prime segnalazioni venete sul fuggitivo, considerato tutt'oggi "armato e pericoloso".