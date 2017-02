Il comune attiva mini-corsi per la navigazione in internet e la posta elettronica

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del comune di Padova propone mini-corsi di accompagnamento alla navigazione in internet e all'uso della posta elettronica rivolti a persone che hanno una conoscenza base degli strumenti informatici.



CORSI. l corsi si svolgono a palazzo Moroni presso l'Urp, l'ufficio Relazioni con il Pubblico, con postazioni dedicate. Sono totalmente gratuiti e durano 4 ore suddivise in due giornate a scelta: il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, o il venerdì mattina, dalle 11 alle 13. Le lezioni sono tenute da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in servizio all'Ufficio. Al termine del mini-corso, per ogni partecipante è prevista anche una lezione singola di approfondimento che si tiene, solitamente, il lunedì o il martedì mattina. Possono usufruire di questo servizio anche le associazioni: un'opportunità per scoprire prospettive e utilità del sito NoProfit, la rete delle associazioni del comune di Padova. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per partecipare e per tutte le informazioni utili cliccare qui.