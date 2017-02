Il prefetto Patrizia Impresa ai saluti: consegnata targa di ricordo della polizia

Il prefetto di Padova Patrizia Impresa, in procinto di lasciare l’attuale incarico ricoperto per tre anni in questa provincia per assumere quello di vice Capo Gabinetto Vicario del Ministro degli Interni, lunedì mattina si è recata presso la questura di Padova per rivolgere un saluto di commiato.

I SALUTI. Accolta dal questore Gianfranco Bernabei, il prefetto ha incontrato i dirigenti e i funzionari di polizia della provincia di Padova, ai quali ha espresso la propria soddisfazione per l’esperienza vissuta sul territorio padovano e la propria gratitudine per la collaborazione data e l’eccellente lavoro svolto in questi anni. Il questore Bernabei ha consegnato una targa ricordo della Questura al Prefetto Impresa come segno tangibile di stima e ringraziamento di tutta la Polizia di Stato padovana per l’importante opera di promozione e consolidamento delle sinergie presenti sul territorio condotta in questi anni.