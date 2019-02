Il self shiatsu nelle scuole

«L'idea è partita qualche anno fa per aiutare i ragazzi a superare l'ansia da prestazione che si manifesta prima delle verifiche, delle interrogazioni. Non tutti ne soffrono, ovviamente, ma ugualmente lo proponiamo agli studenti perché serve anche a conoscere meglio se stessi e il proprio corpo. E' a una fascia di età, quella dell'adolescenza, può facilitare il rapporto con sè stessi e di conseguenza contribuisce a migliorare la salute. Per questo la partnership con Città Sane»