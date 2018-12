A Led, completamente green e sostenibile: nuova illuminazione pubblica in centro

Ci siamo quasi: Hera Luce sta portando a termine i lavori - iniziati il primo dicembre - di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica in viale Codalunga, in particolare sulle tre nuove rotatorie realizzate dal Comune di Padova.

I lavori e il risparmio

Sono 40 le sorgenti luminose di vecchia generazione al sodio che sono state sostituite con quelle di ultima generazione a led, senza dimenticare la posa dei nuovi pali che hanno permesso la rimozione dei vecchi impianti. Oltre ad un’illuminazione pubblica completamente nuova, è stato calcolato un risparmio energetico annuale di circa 7 mila kWh, con una riduzione di 4 tonnellate annui di CO2 non emesse in atmosfera. Altri benefici si potranno riscontrare nel miglioramento dell’illuminazione delle sedi stradali sia in termini di luminanza sia di uniformità e comfort visivo, con una migliore percezione dei colori. Inoltre i nuovi corpi illuminanti sono cut-off ovvero consentono di orientare tutta la luce emessa verso la strada, nel rispetto della legislazione regionale in materia di inquinamento luminoso. I lavori di riqualificazione inoltre porteranno sia ad un miglioramento della qualità dell’arredo urbano attraverso l’eliminazione dei pali obsoleti, ma anche ad un impatto positivo sulla sicurezza grazie alla migliore illuminazione.

Canali di contatto

Si ricorda che, per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, secondo operatore nazionale in tema di Illuminazione Pubblica, è disponibile il nuovo numero verde 800.498.616 (gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7).