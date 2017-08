Illuminazione Specola: al via i lavori che renderanno visibile la torre da tutta la città

Cambia l’illuminazione per l’antica sede dell’osservatorio astronomico di Padova. Mercoledì mattina hanno preso il via il lavori per l’installazione del nuovo impianto che renderà visibile la torre da diversi punti della città.

VALORIZZARE LO STABILE. Il progetto è partito da Osservatorio Astronomico e comune di Padova, in collaborazione con iGuzzini Illuminazione, con l’intento di valorizzare l’antico stabile, patrimonio della comunità scientifica e luogo internazionale di ricerca, che celebra quest’anno i 250 anni della sua fondazione. AcegasApsAmga ha aderito all’iniziativa presentando un piano di lavoro per la riqualificazione dell’illuminazione esterna che permetterà di rendere visibile dal centro città e dalle Riviere la mole della Torre oltre ad alcuni particolari dell’osservatorio superiore sulla sommità della Specola.