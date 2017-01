Scoperto a imbrattare con lo spray la città: denunciato un 27enne di Selvazzano

E' stato individuato a seguito di indagini il 27enne con il vizio dell'imbrattamento della città.



DENUNCIA. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile di aver scritto con una bomboletta spray, nella notte tra sabato e domenica, in via Previtali ad Abano Terme su un cassonetto dei rifiuti, sulla saracinesca di un'edicola e sul cartello di una pensilina di autobus. Deferito dai carabinieri per il reato di imbrattamento di cose altrui.