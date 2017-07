Immigrazione clandestina: chiesti gli accessi agli atti societari del Cittadella Calcio

Coinvolgerebbe anche il Cittadella Calcio l’inchiesta avviata dalla procura di Prato che ha eseguito nella mattina di giovedì quatto misure cautelari e perquisizioni per immigrazione clandestina, falso documentale a carico di persone legate al mondo del pallone.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. La polizia di Prato ha eseguito in mattinata quattro misure cautelari e numerose perquisizioni per immigrazione clandestina, falso documentale e favoreggiamento reale a carico di persone legate al mondo del calcio. L’operazione è nata da un'indagine su un sospetto caso di immigrazione clandestina, che ha fatto emergere una serie di illeciti. Nel corso dell’operazione è stata disposta l’acquisizione di documentazione presso due squadre di serie a, una di serie b e una di lega pro.

ACCESSO AGLI ATTI. La società del Cittadella, al pari di Inter e Fiorentina, ha ricevuto una richiesta di accesso agli atti societari dalla procura della repubblica della città toscana. I magistrati indagano, in particolare, sul trasferimento di due giovani africani che avrebbero fatto ingresso in Italia con documentazioni fittizie al fine di ottenere, per le società che ne detenevano il cartellino di tesseramento, profitti sulla vendita dei giocatori.