In Sala Anziani un convegno che guarda oltre la chemio

L’associazione “Noi e il cancro – Volontà di Vivere” - ha organizzato a palazzo Moroni, in sala Anziani, un convegno che fissa il punto sulla ricerca e sulla cura, con attenzione a cosa accade anche dopo il percorso di terapie ed eventuale guarigione.

I relatori

Tra i relatori, luminari del calibro di Giuseppe Opocher, direttore scientifico dello IOV, Pierfranco Conte e Vittorina Zagonel, rispettivamente direttori di oncologia medica 2 e 1 dello stesso IOV e Adriano Fornasiero direttore oncologia dell’ospedale di Piove di Sacco. Non solo il meglio del settore a livello locale ma anche a livello nazionale. Forse il più atteso, non solo perché arriva da fuori, il professor Michele Maio, va ricordato fu tra i promotori del progetto di istituire in Toscana, a Siena, un reparto di immunoterapia oncologica. Il primo in Italia di quel tipo, e si parla del 2004. Ci lavorano oggi oltre 40 persone tra oncologi, infermieri, psico-oncologi e nutrizionisti, dove sono attive presso il CIO circa 40 sperimentazioni di immunoterapia in tumori di tipo diverso. Quando si dice le eccellenze che si incontrano.

Tra il pubblico il candidato PD, Verlato

Numerosa la partecipazione. Studenti, ex pazienti, ex utenti, utenti, medici, docenti, dirigenti sanitari. Tra questi, anche se “sospeso al momento” Verlato, che è anche candidato con il PD.