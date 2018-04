Carcere Due Palazzi: nuova tribuna e nuovo polo sportivo inaugurati dal sindaco Giordani

Festosa cerimonia per l'inaugurazione del nuovo polo sportivo del carcere due palazzi di Padova. Alla presenza delle massime autorità cittadine e di una rappresentanza della FIGC veneto, tra cui il presidente Giuseppe Ruzza che sin dall'inizio (stagione sportiva 2014-2015) ha sostenuto e creduto nel progetto della asd polisportiva Pallalpiede. Presente anche mezza giunta: il sindaco Giordani, il suo vice, Lorenzoni, e gli assessori Nalin, Benciolini e Bonavina. Soprattutto quest'ultimo particolarmente soddisfatto. A fare gli onori di casa, il direttore dell'istituto penitenziario, Claudio Mazzeo.

La partita

E' la formazione beretti del calcio Padova, che alla fine vincerà anche il match, 2-1 per i biancoscudati a sfidare Pallalpiede in questa sfida che è più che altro una festa. Come detto dagli organizzatori "attraverso la pratica e la formazione sportiva si promuove non solo la salute e il benessere psico fisico ma anche il rispetto delle regole, svolgendo un positivo percorso trattamentale. Lo sport dunque come uno strumento di socializzazione per la ricerca di un nuovo equilibrio personale attraverso il confronto e il rispetto dell'avversario".

Il progetto

Il progetto Pallalpiede è coordinato da Lara Mottarlini, ideatrice e storica promotrice del progetto, Paolo Mario Piva e da Andrea Zangirolami. Il mister è Fernando Badon, secondo allenatore Walter Ballarin.