Mensa scolastica di Cadoneghe: dopo le polemiche, sabato ci sarà l'inaugurazione

Arriva la nuova mensa alla scuola primaria Falcone e Borsellino di Cadoneghe, con scelte costruttive e cromatiche in linea con l’ambiente interno ed esterno e funzionali ai bisogni dei più piccoli. Si è appena concluso il cantiere per la costruzione del nuovo servizio. La mensa fornirà ogni giorno 130 pasti per 125 bambini e 5 insegnanti . La nuova costruzione potrà ospitare tutti i bambini in un unico turno, migliorando notevolmente la qualità dello spazio dedicato alla ristorazione ed anche il funzionamento del servizio.

Gli spazi

Dal punto di vista architettonico e di suddivisione degli spazi, la nuova mensa è stata realizzata seguendo e rispettando le caratteristiche tipologiche dell’edificio scolastico. Il locale si apre a sud verso il giardino con una parete completamente vetrata, privilegiando in questo modo anche il contatto visivo con la natura. Tutti i colori e gli arredi sono stati scelti in funzione dello spazio dedicato ai bambini e alla destinazione d’uso del locale. Quindi colori neutri per la grande superficie del pavimento e dei tavoli e sfumature verdi appunto per la parete di fondo. Non manca l’attenzione al risparmio energetico e all’ambiente dato che sulla copertura è stato installato un impianto fotovoltaico che consentirà di ridurre i consumi di energia e al tempo stesso le emissioni di CO2. L’intervento complessivo ha interessato anche la parte scolastica dove sono stati eseguiti interventi per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 603.896,00 con un contributo regionale di 16.746,25 euro.

Il sindaco

«Siamo felici di poter consegnare alla cittadinanza e alle famiglie dei locali nuovi e accoglienti dove far pranzare i bambini alla Falcone e Borsellino – commenta il sindaco Michele Schiavo – soprattutto in un momento in cui è salita agli onori delle cronache proprio questa scuola per un fatto singolo e sul quale sono stati fatti tutti gli approfondimenti del caso. Per fortuna tutto era in regola e anzi questo spiacevole evento ha portato ancora di più l’attenzione sulla qualità del cibo e del servizio offerto ai piccoli alunni, che vanno a sommarsi oggi al valore anche dei nuovi locali, che Cadoneghe aspettava da tempo». L’inaugurazione della nuova mensa è prevista per sabato 26 gennaio alle ore 10 nei locali della scuola A tutti i presenti sarà regalata alla fine della mattinata una foto dei giudici Falcone e Borsellino ai quali l’istituto è dedicato.