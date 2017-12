Nuovi spazi per la Fiasp di Padova: la sede dedicata al consigliere Giancarlo Bellan

Venerdì mattina la Provincia di Padova ha consegnato alcuni spazi della sede di via Cave alla Federazione Italiana Sport per Tutti (Fiasp) – Comitato territoriale di Padova. Era presente il presidente Enoch Soranzo che ha partecipato all’evento organizzato dall’associazione per festeggiare i primi quarant’anni di attività. La sede è stata dedicata a Giancarlo Bellan, un consigliere Fiasp mancato prematuramente all’età di 30 anni.

RUOLO ENCOMIABILE.

“Il Comitato territoriale ha ora una sede dove fare riunioni, formazione, incontri e quant’altro riterrà utile per la propria attività – ha spiegato il presidente Soranzo – siamo particolarmente felici di poterli ospitare nel nostro immobile perché la Fiasp svolge un ruolo davvero encomiabile nella diffusione degli sport alla portata di tutti. Personalmente ammiro molto l’attività che in questo tempo la Fiasp è riuscita a portare avanti perché anche io condivido l’amore verso lo sport, quello vero, quello semplice, quello che tutti possono fare. Le gare podistiche non competitive rappresentano lo spirito giusto e genuino per accostarsi a un’attività motoria. È uno sport alla portata di tutti, non impone pesanti allenamenti, stimola naturalmente la socializzazione perché favorisce la possibilità di passare una domenica diversa, in un clima di festa e nei luoghi più suggestivi della nostra provincia. In un territorio come il nostro, ricco di posti da scoprire, di itinerari ciclo pedonali ideali e di percorsi dedicati alla mobilità debole, questa disciplina è un’opportunità che come Provincia abbiamo fortemente voluto sostenere. Un grazie quindi al presidente Andrea Gusella per l’impegno e l’energia che ci mette”.