Caldo e surriscaldamenti, raffica di incendi: nelle aziende, in campagna e nelle case

Prima nelle campagne dell'Alta, poi in una ditta di Fontaniva e in un cantiere di Monselice, infine in un appartamento di Padova. Grazie all'intervento dei pompieri e dei carabinieri tutti i principi di incendio sono stati domati tempestivamente.

In campagna

Il primo allarme è scattato martedì mattina nelle campagne di Borgoricco dove un uomo stava lavorando su un appezzamento di terra di sua proprietà. D'un tratto la macchina imballatrice ha cominciato a sprigionare del fumo seguito dalle fiamme che l'hanno ben presto divorata. I vigili del fuoco hanno poi spento il rogo e messo in sicurezza il macchinario prima della rimozione.

Azienda e cantiere

Alle 19.45 di martedì altre due squadre da Cittadella e Padova sono intervenute a Fontaniva in via Angelo Velo, dove era stato segnalato un principio di incendio nella sede della ditta B-Tech. Le fiamme avevano attinto un deposito di bitume dentro un capannone sollevando del fumo acre ma anche in questo caso il rogo è stato domato limitando i danni. Una situazione analoga si è verificata sempre martedì a Monselice in via Rovigana, nel cantiere di Agrologic. A notare il fumo che fuoriusciva dalla struttura in costruzione è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio, che hanno avvisato gli operai e chiesto l'intervento dei pompieri. A innescare il principio di incendio sarebbe stato un surriscaldamento di un gruppo di motori refrigeranti.

L'appartamento

E un surriscaldamento è all'origine anche del piccolo rogo che ha interessato l'abitazione di una donna di 72 anni in via Campagnola a Padova. Una lampada accanto a un divano ha dato luogo a un principio di incendio che fortunatamente ha interessato solo il salotto, permettendo alla padrona di casa di chiedere aiuto. Sul posto una pattuglia del Norm e i pompieri, che sono risaliti alla causa del rogo e hanno rimesso in sicurezza l'appartamento.