Cronaca Abano Terme / Via Carabinieri

Incendio nella notte ad Abano, camper a fuoco scoppiano le tre bombole gpl al suo interno

Nella notte tra domenica e lunedì in via carabinieri. Bruciata anche una baracca di lamiera adibita a ricovero per materiale di giardinaggio. Sul posto i vigili del fuoco