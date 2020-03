Incendio nell'abitazione di una novantenne: fiamme dalla legnaia, la casa è inagibile

Attimi di paura domenica sera ad Albignasego, dove la villetta di una donna di 92 anni è stata resa inagibile per le conseguenze di un incendio.

Il rogo e i soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando un'abitazione di via Monte Grappa, tra la frazione San Giacomo e il confine con Casalserugo, è stata parzialmente invasa dal fumo. In casa si trovava l'anziana proprietaria, fortunatamente rimasta incolume . Sul posto sono giunte le squadre dei pompieri di Abano Terme e Padova che a lungo hanno lavorato per circoscrivere e soffocare le fiamme. Con i vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del Suem che hanno soccorso la 92enne senza riscontrare in lei problemi di salute e i carabinieri per i rilievi del caso. Una volta domato il rogo si è appurato che quest'ultimo era partito da una legnaia adiacente lo stabile e aveva poi interessato il pianterreno e parte del primo piano. I danni sono stati tali da costringere i tecnici a dichiarare temporaneamente inagibile l'edificio fino al completo ripristino.