Divampa l'incendio nell'abitazione di due pensionati: coniugi ospitati dai vicini

Ancora un incendio all'interno di un'abitazione della provincia, con una struttura inagibile e due persone costrette a chiedere ospitalità nel difficile momento dell'emergenza sanitaria.

L'incendio

É accaduto nel pomeriggio di lunedì in via Pattarollo, frazione San Dono del comune di Massanzago. Dalla villetta di due coniugi settantenni fuoriesce un denso fumo nero. All'interno divampa un rogo: marito e moglie di 79 e 75 anni riescono a chiamare i soccorsi e mettersi in salvo. Sul posto alle 17 si precipitano le squadre dei pompieri arrivati da Cittadella e Padova insieme ai carabinieri di Trebaseleghe. Lavorano a lungo e riescono a domare le fiamme, non senza però che queste abbiano compromesso la sicurezza dell'abitazione. Dai primi accertamenti si scopre che la causa dell'incendio è accidentale, probabilmente riconducibile a un corto circuito. I due pensionati stanno bene, non c'è bisogno dell'intervento dell'ambulanza per loro. La loro casa però viene dichiarata inagibile fino a quando sarà completamente ripristinata e messa in sicurezza. La coppia è quindi costretta a trovare riparo altrove: per ospitarli si offrono alcuni vicini di casa ed è da uno di questi che i due settantenni potranno momentaneamente appoggiarsi.