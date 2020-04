In casa scoppia l'incendio: ottantenne rischia la vita tentando di salvare la casa

Il surriscaldamento di alcuni infissi vicino a una canna fumaria sarebbe all'origine dell'incendio che lunedì sera è divampato all'interno di un'abitazione di via Roma a Gazzo.

I soccorsi

Alle 19 i pompieri si sono precipitati sul posto, lungo la provinciale 27 tra Gazzo e la frazione Forasacco, a casa di un uomo di 79 anni. Con le squadre giunte da Padova e Cittadella sono intervenuti anche i carabinieri che dentro l'edificio hanno trovato l'anziano proprietario. L'uomo era salito nel sottotetto dove poco prima si erano sviluppate le fiamme e stava disperatamente cercando di aprire le finestre per arieggiare l'ambiente. Immediatamente preso in carico dai militari e dai pompieri che lo hanno convinto a desistere per la propria incolumità, è stato accompagnato all'esterno. Nonostante il grande rischio corso, il 79enne non è rimasto ferito né intossicato.

Danni gravi

Peggio è andata all'abitazione, rimasta gravemente danneggiata e dichiarata momentaneamente inagibile. I pompieri sono riusciti a circoscrivere e domare l'incendio appurando che a causarlo sarebbe stato il surriscaldamento di alcune vecchie porte in legno poggiate a ridosso di una canna fumaria all'ultimo piano dello stabile. Nessun altro è rimasto coinvolto nel rogo.