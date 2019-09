Fiamme e fumo densissimo: a fuoco un'abitazione, le operazioni di soccorso sono durate tre ore

Fumo denso, densissimo. E una casa completamente danneggiata: un incendio ha interessato un'abitazione a Piove di Sacco.

L'incendio

È successo intorno alle ore 22 di giovedì 5 settembre in via Righe, nella frazione di Corte: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento e da Padova hanno spento il rogo, che ha interessato tutto il piano terra e parzialmente il piano superiore. Danni da fumo sono stati riscontrati in tutta l'abitazione: le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei pompieri. Sul posto anche i carabinieri: le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.