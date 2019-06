Corto circuito partito dalla lavatrice: gravi danni per un appartamento in città

Il malfunzionamento di un elettrodomestico ha causato un incidendio in un abitazione di Padova. Fortunatamente nel rogo nessuno è rimasto ferito, sono stati comunque importanti i danni.

L'intervento

Alle 15:45 circa di martedì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Confalonieri per il rogo divampato in un appartamento del secondo piano. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei pompieri arrivata dalla centrale ha spento le fiamme, partite probabilmente per il malfunzionamento di una lavatrice. Danni da fumo in tutto l'appartamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.