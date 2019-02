Canna fumaria intasata: si incendia un'abitazione, crolla parzialmente il tetto

Incendio nel pomeriggio di giovedì in una casa rustica di Piove di Sacco dove la canna fumaria otturata ha provocato l'innescarsi delle fiamme. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando che si propagasse. Nessuno è rimasto ferito.

L'intervento.

Poco prima delle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonna del Popolo per l’incendio di un tetto innescato da una canna fumaria. I pompieri dal locale distaccamento e da quello di Padova sono intervenuti con tre automezzi, tra cui l’autoscala e nove operatori e sono riusciti a spegnere le fiamme evitando l’estensione a tutta la copertura. La parte del tetto interessata dalle fiamme è collassata parzialmente nel sottotetto della casa rurale a due piani. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore e mezza.