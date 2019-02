Brucia appartamento dopo un corto circuito: salvati dai pompieri la padrona e due cani

Domenica da dimenticare per una ragazza di origini straniere il cui appartamento è stato parzialmente distrutto da un incendio. Verso le 15.45 i pompieri di Este insieme ai carabinieri di Lozzo Atestino sono intervenuti in via Mazzini a Vo’ Euganeo per il rogo divampato al secondo piano mansardato di un’abitazione.

Salvati due cani

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco accorse con autopompa e con autoscala oltre all’autobotte da Padova hanno spento le fiamme che hanno distrutto un divano e buona parte del soggiorno. Durante l’intervento sono stati salvati due cani: un jack russel intrappolato nell’appartamento e un cocker che è stato trovato nell’abitazione attigua a quella bruciata. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Le fiamme si sarebbero sprigionate per il malfunzionamento di un impianto elettrico.