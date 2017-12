Incendio in abitazione: ingenti i danni, rogo originato da un probabile cortocircuito

Venerdì mattina, intorno alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Tencarola di Selvazzano, in via Timavo, per l'incendio divampato all'interno da un camino una casa singola. Ingenti i danni da fumo al primo piano dell'abitazione.

PROBABILE CORTOCIRCUITO.

L'origine del rogo sembra essere attribuibile ad un cortocircuito ma sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 che hanno prestato soccorso ai due anziani che erano in casa, a letto, e sono riusciti a venire fuori e chiamare i soccorsi dopo aver sentito il crepitio delle fiamme. presenti in abitazione ma nessuno è risultato essere ferito. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’aereazione e la messa in sicurezza dell’abitazione.