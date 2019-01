Abitazione a fuoco a Vigonza: incendio domato dai pompieri

Casa a fuoco e pompieri al lavoro: un incendio ha interessato un'abitazione di Vigonza.

I fatti

Le fiamme si sono sviluppate dopo le ore 18 di giovedì 17 gennaio in una casa di via IV Novembre: sul posto sono subito giunti due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Non risulta esserci nessun ferito: sembra che l'incendio sia scaturito dal malfunzionamento di un camino.

(Notizia in aggiornamento)