Devastante rogo in un'azienda: collassati due capannoni, morti 100mila tra polli e galline

Un vasto incendio ha causato gravissimi danni a uno stabilimento in zona Taglie di Santa Margherita d’Adige, provocando la morte di 100.000 capi tra polli e galline.

L'incendio

Il rogo è divampato poco prima delle 14 di venerdì in via Lunga, dove ha sede l'azienda zootecnica "Fattoria Cillo" (di proprietà di un 72enne del posto) che alleva pollame. Molto seri i danni alla struttura, con un primo capannone invaso dalle fiamme che hanno poi intaccato anche un locale attiguo. Non risultano persone ferite, ma il bilancio per quanto riguarda gli animali (come segnalato dai carabinieri di Borgo Veneto, intervenuti sul posto) è serio: degli oltre 200mila capi di galline ovaiole complessivamente presenti nei quattro capannoni - che ricoprono complessivamente un'area di 10.000 metri quadrata - ne sarebbero morti circa la metà, ovvero 100.000.

I soccorsi

Sul posto stanno operando i pompieri di Este e Padova, con rinforzi arrivati da Rovigo, Vicenza, Verona e Treviso con otto automezzi antincendio e 34 operatori. Alle ore 17 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. La colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza, anche lungo l'autostrada A13. L'origine dell'incendio è da attribuire verosimilmente a causa accidentale dovuta a un corto circuito che ha interessato l'impianto elettrico. Sul posto anche il personale dell'Arpav di Padova per la valutazione dell'impatto ambientale causato dalla combustione e il sindaco di Borgo Veneto. Non si segnala nessun ferito, mentre i danni ingenti - due dei quattro capannoni sono collassati - sono ancora in corso di quantificazione.