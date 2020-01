Novantenne intossicata: la stufa manda a fuoco la cucina, salvata dai vicini di casa

Tragedia scampata e inizio anno con lieto fine all'insegna della solidarietà a Solesino, dove alcuni residenti hanno salvato la vita a un'anziana vicina di casa rimasta coinvolta in un incendio.

Salva grazie ai vicini

É il primo pomeriggio del 1 gennaio, una famiglia sta finendo di pranzare nella sua abitazione di via XXVIII Aprile a Solesino quando notano del denso fumo nero uscire dalla casa di una vicina. Quella donna ha più di novant'anni, la situazione è urgentissima. Si precipitano nell'appartamento e la portano fuori in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo recuperano una canna di gomma per annaffiare il giardino, tornano all'interno e cominciano a gettare acqua sul divano in fiamme.

L'incendio

Lì trovano così i vigili del fuoco accorsi da Este, arrivati poco dopo le 14. Allontanati e messi in sicurezza i presenti, i pompieri hanno concluso le operazioni di spegnimento limitando il divampare delle fiamme. L'anziana è stata presa in carico da un'ambulanza e trasferita all'ospedale per accertamenti. Le è stata riscontrata una leggera intossicazione a causa del fumo inalato e vista l'età si è deciso di tenerla sotto osservazione per qualche ora.

I danni

I vigili del fuoco hanno appurato che il rogo è scaturito da una stufa a legna posizionata nella cucina dell'abitazione. Ancora da accertare cosa abbia innescato le fiamme, che si sono poi rapidamente propagate a un vicino divano e hanno divorato alcune suppellettili. L'intera casa è stata invasa dal fumo e le stanze sono annerite, ma i danni da bruciatura riguarderebbero la sola cucina. Accertamenti sono in corso circa l'agibilità dell'appartamento.