L'inquilina è fuori casa, la proprietaria salva l'appartamento dall'incendio

L'abitudine di gettare un'occhiata per controllare che tutto fosse a posto si è rivelata provvidenziale per una 69enne di Massanzago.

L'allarme

La donna giovedì sera si è trovata a passare lungo via della Pieve in frazione Zeminiana, poco lontano da casa sua. Lì possiede un appartamento di proprietà, attualmente affittato a una 45enne. Quando ha alzato lo sguardo è inorridita notando del fumo scuro uscire dai balconi chiusi al piano terra. Ha suonato il campanello senza avere risposta, poiché l'inquilina non era in casa, perciò alle 22 ha allertato i pompieri.

I soccorsi

In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Trebaseleghe, raggiunti anche dalla 45enne nel frattempo contattata al telefono dalla proprietaria. Una volta dentro, in pochi minuti sono riusciti a domare il principio di incendio che aveva provocato parecchio fumo ma fortunatamente senza propagarsi. Il rogo sarebbe partito da un divano, ma la scena è ancora al vaglio dei pompieri che stanno cercando di capire cosa lo abbia innescato.