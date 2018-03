Incendio in un appartamento: evacuato il condominio, distrutta un'abitazione

Rogo nella notte in un appartamento di Albignasego. Le fiamme si sono innescate all’interno di una casa all'ultimo piano di una palazzina abitata da un uomo e piena di carta e di giornali. Verso mezzanotte e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio con tre automezzi tra cui l'autoscala e con 16 operatori.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero avvolto tutto l’appartamento in pochi minuti per la grande presenza di materiale infiammabile all’interno. Per motivi di sicurezza sono state fatte sgomberare anche le altre abitazioni di via Brondolini. I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore per mettere in sicurezza tutto il condominio, dichiarando inagibile l’appartamento bruciato. L'occupante è stato portato in ospedale per accertamenti. Spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto allo smassamento di tutto il materiale cartaceo coinvolto dalle fiamme per la messa in sicurezza dell’immobile, inagibile per i danni da calore. Intorno alle 4, ristabilite tutte le condizioni di sicurezza, i condomini degli altri appartamenti sono stati fatti rientrare. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.