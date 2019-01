Incendio in un appartamento, anziano intossicato: sul posto carabinieri e pompieri

Paura lunedì pomeriggio in un appartamento di Piove di Sacco dove per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Nitriera.

Intossicati

I carabinieri del Norm di Piove insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti e pochi minuti le fiamme sono state domate. All'interno dell'abitazione era presente un anziano di 80 anni che è rimasto leggermente intossicato. Per l'uomo è stato necessario il ricovero in pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. A scatenare il rogo sarebbe stato il malfunzionamento di un elettrodomestico.