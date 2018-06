Esplode una bombola del gas sul terrazzo: a fuoco una casa, intossicate due persone

Problemi in un’abitazione di Montegrotto lunedì mattina dove, per cause in via di accertamento, sul terrazzo esterno è scoppiata una bombola del gas da giardino.

Scoppio

Secondo le prime informazioni a detonare è stata una bombola da fornelli in via Romea. A causare il problema l’esposizione al sole e alle alte temperature. Due persone sarebbero rimaste leggermente intossicate dal fumo ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. I danni sarebbero esigui.