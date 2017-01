Incendio alla Guizza, appartamento a fuoco salvato un anziano, stabile evacuato

Incendio, sabato, verso le 14, a Padova, in zona Guizza. Il fuoco ha interessato un appartamento all'ultimo piano sopra la gelateria-pasticceria San Marco nell'omonima via.

INCENDIO. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova per lo spegnimento delle fiamme. Il condominio è stato evacuato temporaneamente durante le operazioni di spegnimento. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi. Un agente è entrato in casa per trarre in salvo un anziano rimasto all'interno.