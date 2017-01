Incendio dopo il fuoco acceso in cortile

Un rogo è divampato mercoledì mattina, poco prima delle 11, in via Umberto I ad Arzergrande.

I SOCCORSI. L'incendio ha interessato un terreno privato usato come deposito di materiale, tra cui cataste di legna. Le fiamme sarebbero scaturite dopo un fuoco acceso nel cortile e sfuggito al controllo. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco.