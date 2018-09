Auto in fiamme in tangenziale: traffico bloccato tra Voltabarozzo e Ponte San Nicolò

Notizia in aggiornamento

L'incendio

Poco dopo le 16.30 una 500 gialla vecchio modello è stata avvolta dalle fiamme sulla rampa di immissione che da via Piovese porta in corso Primo Maggio in direzione Sud. La prontezza dell'automobilista ha permesso di evitare il peggio: appena ha visto il fumo ha accostato, un attimo prima che il fuoco divorasse la carrozzeria della piccola utilitaria.

Il traffico

Sul posto sono arrivati i pompieri con due mezzi per spegnere le fiamme, che non hanno coinvolto altri veicoli. La polizia locale è intervenuta per deviare il traffico, parzialmente paralizzato e con lunghe code soprattutto in direzione di Voltabarozzo.