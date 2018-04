Porsche avvolta dalle fiamme lungo l'autostrada, accosta e viene divorata dal rogo

L'auto di grossa cilindrata è stata avvolta dalle fiamme mentre viaggiava lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova in direzione sud.

La dinamica

All'altezza di Monselice, un incendio è divampato nela parte posteriore della Porsche, costringendo i passeggeri ad accostare sulla destra e chiamare i soccorsi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone all'interno, ma le lingue di fuoco sono state ben visibili per gli altri automobilisti in transito, che sui social hanno subito caricato le testimonianze dell'incidente.

Notizia in aggiornamento