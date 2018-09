Automobile in fiamme in A4: chiuso lo svincolo Ovest. Lunghe code in aumento

Notizia in aggiornamento

Un'automobile in fiamme ha paralizzato il traffico sull'allacciamento tra la A4 e la A13 in direzione di Bologna. Traffico deviato con uscita obbligatoria a Padova Est.

La vicenda

Il rogo è divampato poco dopo le 14 da un'auto in corsa. Il mezzo si è fermato lungo lo svilncolo che dalla A4 in direzione Milano si immette sulla A13, in direzione di Bologna. Lo svincolo Ovest è stato chiuso dagli ausiliari Cav di Mestre intervenuti sul posto insieme ai pompieri. Code in aumento fino a 5 chilometri. a causa dell'uscita obbligatoria al casello di Padova Est. Gli automobilisti in arrivo sono avvisati con pannelli luminosi e personale lungo la carreggiata.