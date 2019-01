Auto in fiamme in tangenziale: panico in zona aeroporto, traffico in tilt

In un punto a dir poco nevralgico: un automobile ha preso improvvisamente fuoco in corso Australia.

I fatti

È successo alle ore 18.40 circa di venerdì 18 gennaio a Padova, tra la corsia di immissione alla tangenziale e il cavalcavia dell'aeroporto Allegri, in direzione stadio Euganeo: salvo il guidatore, che è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo. Si registrano forti rallentamenti sia in tangenziale che nelle strade sovrastanti. Nel video, inviatoci da un nostro lettore, l'incendio: