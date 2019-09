Auto in fiamme in autostrada: accosta e assiste al rogo che distrugge la Bmw

Giusto il tempo di rendersi conto di qualcosa di strano, accostare e assistere impotente alle fiamme che avvolgono la carrozzeria.

Il rogo

L'incidente è avvenuto alle 13.30 di lunedì lungo l'autostrada a A13 in direzione Bologna, circa un chilometro dopo il casello di Monselice. Protagonista della disavventura un automobilista, cha ha chiamato lui stesso i soccorsi. Come ha raccontato agli agenti della polizia stradale, mentre era in marcia si è reso conto che l'auto dava dei problemi. Non ha fatto in tempo a capire di cosa si trattasse ma ha avuto la prontezza di accostare in sicurezza e scendere. Un comportamento che potrebbe avergli salvato la vita, perché pochi minuti dopo della sua Bmw non è rimasto che un catorcio fumante.

I soccorsi

Come accertato dai vigili del fuoco intervenuti da Este, il rogo si è sviluppato nella parte anteriore dell'auto, avvolgendo poi l'abitacolo. La causa più probabile è un guasto, ma sono ulteriori accertamenti potranno dare la risposta definitiva. Mentre i pompieri impiegavano circa un'ora per lo spegnimento e la messa in sicurezza, sul posto sono intervenuti anche gli ausiliari dell'autostrada e la polizia stradale per i rilievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e nessuno si è ferito.