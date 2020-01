Auto a fuoco in un parcheggio nell'Alta: i pompieri domano l'incendio

Tanto spavento. E una macchina da buttare: paura nella mattinata di sabato 4 gennaio per un incendio a un'auto.

I fatti

È successo a Borgoricco, in un parcheggio di viale Europa: ancora da stabilire le cause dell'incendio, con le fiamme che hanno completamente avvolto la Mercedes di proprietà di un 81enne del posto. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto l'incendio spegnendolo in pochi minuti. Nessuna persona è rimasta ferita.