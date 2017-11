Va a fuoco l'automobile parcheggiata sotto casa: possibile un atto doloso

Un’auto è andata in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì in via Euganea a Bresseo di Teolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano con due automezzi.

IPOTESI DOLO

Le fiamme hanno completamente distrutto la Renautl Clio parcheggiata sotto il porticato. All’interno dell’abitacolo non c’era nessuno. I pompieri stanno valutando la causa che può aver scatentato l’incendio, non si escludono alcune ipotesi, compresa quella del dolo. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate circa due ore.