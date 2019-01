Dal fumo alle fiamme in pochi istanti: auto a fuoco in tangenziale, traffico in tilt

All'improvviso: a fuoco un'automobile alimentata a Gpl lungo una delle principali arterie stradali cittadine, e traffico in tilt per quasi due ore.

I fatti

È successo alle ore 16.40 circa di mercoledì 9 gennaio in Corso Boston dopo l'omonima curva, nel tratto di tangenziale che porta a Selvazzano Dentro: i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’auto alimentata a Gpl. L'autista, rimasto fortunatamente illeso, si è accorto del fumo mentre stava viaggiando e ha fatto appena in tempo ad accostare e scendere prima che la sua macchina fosse avvolta dalle fiamme. I pompieri, prontamente accorsi da Padova con due squadre, hanno estinto il rogo, ma alla luce della posizione dell'auto durante le operazioni di spegnimento il traffico è rimasto bloccato, con importanti ripercussioni per la circolazione. Le operazioni di completa estinzione e messa in sicurezza dell’auto sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del veicolo.