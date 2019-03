Auto a fuoco sulla Strada Regionale: paura e rallentamenti sull'importante arteria

Le fiamme, all'improvviso. E al guidatore non è rimasto altro da fare che uscire in fretta e furia: un'auto ha preso fuoco in un'importante arteria dell'hinterland padovano.

L'incendio

È successo poco prima delle ore 18 lungo la Strada Regionale 11 - Padana Superiore che da Mestrino conduce a Padova, nel comune di Rubano: i vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio con via Guglielmo Marconi a Rubano per l'incendio di un'auto. L’autista dell’utilitaria, accortosi del fumo nell'abitacolo, è sceso in tempo mentre l'auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Padova hanno spento le fiamme e raffreddato l'auto per permettere il recupero del carro attrezzi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Rallentamenti e code nella zona.

Il video

In questo video, inviatoci dal nostro lettore Ardit (che ringraziamo), la macchina a fuoco a Rubano: