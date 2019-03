Incendio "a catena" in un parcheggio: a fuoco tre auto, i pompieri evitano il peggio

Tutto è partito da un'auto alimentata a metano. E in un attimo le fiamme si sono estese alle macchine più vicine: incendio in un parcheggio a ridosso dell'autostrada A13 Bologna-Padova.

I fatti

È successo nella mattinata di lunedì 11 marzo in via Mincana a Due Carrare, alle ore 9.30: le fiamme sono divampate da una Fiat Punto a metano, estendendosi poi a due auto parcheggiate ai lati. I pompieri, prontamente arrivati da Abano Terme con un’autopompa e un’autobotte (e avvisati direttamente da Davide Moro, sindaco di Due Carrare, che stava passando nei paraggi del luogo dell'incendio), hanno evitato il peggio spegnendo l'incendio ed evitando il coinvolgimento degli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Il fuoco ha anche interessato un pino marittimo e della vegetazione. Sul posto la polizia locale: le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.