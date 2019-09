Le fiamme avvolgono l'automobile: dell'utilitaria non resta che cenere

Ha fatto giusto in tempo a rendersi conto del fumo e delle fiamme, trovandosi in pochi minuti l'auto ridotta a un rottame fumante.

Il rogo

É successo martedì nelle aperte campagne di Correzzola, a qualche centinaio di metri dalla località Concadalbero. Percorreva la strada regionale 105, che in quel tratto prende il nome di via Torre, un 26enne di Arcade, in provincia di Treviso. Era al volante della sua Fiat Bravo, quando si è reso conto di qualcosa di strano. L'auto ha cominciato a sprigionare del fumo. Il giovane ha accostato, appena in tempo per vederla avvolgere dalle fiamme. Fiamme impossibili da arginare che l'hanno completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, assicuratisi che nessuno fosse rimasto coinvolto o ferito, hanno eseguito le verifiche del caso. A originare il rogo sarebbe stato un cortocircuito provocato da un guasto.