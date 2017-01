Due automobili in fiamme a 10 metri di distanza in un cortile di Maserà a Padova

Venerdì notte, verso le 2.20, i vigili del fuoco di Padova e Abano Terme sono intervenuti in via Conselvana a Maserà per l’incendio di due autovetture all’interno di un cortile di un condominio.

.

AUTO DISTRUTTE.I pompieri hanno spento le due utilitarie, distanti una decina di metri una dall’altra, che sono andate completamente distrutte. I I residenti sono stati svegliati dal crepitio delle fiamme e dagli scoppi degli penumatici degli airbag. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono durate circa due ore. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Abano intervenuti sul posto.