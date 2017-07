A fuoco una vettura parcheggiata a Noventa Padovana, non si esclude l'ipotesi dolosa

Rogo domenica mattina poco dopo le ore 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio autovettura in via Kennedy a Noventa Padovana.



INCENDIO. I pompieri hanno spento le fiamme della Fiat Punto alimentata a metano andata completamente distrutta. L’auto era stata parcheggiata la sera prima. Al vaglio della squadra intervenuta e dei carabinieri le cause, che hanno innescato l’incendio, non si esclude il dolo. Le operazioni di soccorso sono terminate con le prime luci dell’alba.