Automobile in fiamme rischia di bruciare un edificio: l'intervento dei vigili evita il disastro

Incendio nella notte, con una vettura in fiamme che rischia di coinvolgere nel rogo anche un'abitazione vicina.

L'intervento.

Mecoledì notte, attorno all'1, i vigili del fuoco sono giunti in via Matteo Maria Boiardo per domare l’incendio di un’automobile che si stava propagando a un ufficio attiguo. La squadra è riuscita a spegnere le fiamme della Renault Modus, ferma in sosta dal tardo pomeriggio.

Danni e cause.

All'arrivo dei soccorsi, il calore provocato dal rogo aveva già fatto saltare il primo vetro camera della vetrina di un vicino negozio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, ma si pensa a un problema elettrico. Le operazioni, che hanno visto sul posto anche i carabinieri, sono durate circa un’ora e mezza.